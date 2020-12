Di Nisio risponde sui buoni spesa: “Dopo il bando partirà la consegna”

Nicla Di Nisio risponde al centrosinistra sui buoni spesa, garantendo che “dopo il bando partirà la consegna” degli appositi coupon. L’assessore all’ascolto del disagio sociale replica alle polemiche di queste ore spiegando, nello specifico, che il succitato bando “verrà pubblicato nei prossimi giorni anche perché gli uffici sono alle prese con le ultime problematiche legate al bilancio”. Inoltre l’assessore Di Nisio, insieme al capogruppo dell'Udc Pignoli, afferma:

“L’assessorato al disagio sociale ha deciso di stanziare ulteriore 100mila euro da aggiungere al 675mila già previsti dal fondo ristori nazionale stanziato dal governo per l’emergenza Covid 19 e acquisiti in bilancio, per poter andare incontro ad ancora un maggior numero di pescaresi che oggi sono in difficoltà e che devono fare i conti con le conseguenze della pandemia e dell’emergenza sanitaria”.

Poi Di Nisio e Pignoli aggiungono: "Con il nuovo bando verranno scritte nuove regole per far sì che i buoni spesa vadano a chi ne ha veramente diritto nel rispetto delle regole. Quindi nessun ritardo ma l’avvio del progetto subito dopo il bando e nel giro di pochi giorni per poter dare un contribuito fattivo anche ai cosiddetti nuovi poveri oltre a quelle famiglie in difficoltà".