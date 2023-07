Approvata la bozza di statuto sulla Nuova Pescara, M5S: "Siamo l'unica voce contro il poltronificio"

Il Movimento 5 Stelle interviene dopo che in Commissione è stata approvata la bozza di statuto del nuovo Comune che ora, entro il 30 settembre, dovrà essere sottoposta al voto dell'assemblea costitutiva di Nuova Pescara. Il documento licenziato dalla Commissione prevede la creazione di 4 municipi (Pescara Nord, Pescara Sud, Montesilvano e Spoltore), ciascuno con un presidente, una giunta municipale e un cospicuo numero di consiglieri (24 per i 3 municipi più grandi e 16 per Spoltore). Unica voce "contro" durante la votazione è stata quella del M5S, che ha espresso il proprio voto sfavorevole e una posizione fortemente critica rispetto a questa scelta.

I consiglieri Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo parlano infatti di poltronificio: “Abbiamo votato convintamente contro perché è inaccettabile che si voglia trasformare questa storica fase di passaggio in una vera e propria fiera della poltrona - dichiarano - Il processo di fusione doveva servire a ridimensionare i costi della politica oltre che a razionalizzare i servizi per i cittadini, non certo a moltiplicare di fatto benefit e privilegi”.

Questa scelta finirebbe infatti con il portare alla nomina di 4 presidenti, 88 consiglieri e 16 assessori soltanto nei municipi, ai quali andrebbero aggiunti i 32 consiglieri del nuovo Comune "centrale" con sindaco e relativa giunta: "Tutto questo è fuori da ogni logica e decenza - proseguono Alessandrini, Sola e Di Renzo - ed è il trionfo delle logiche di convenienza personale di tutti quei consiglieri di Montesilvano e Spoltore che vogliono che nulla cambi per mantenere la propria piccola sfera di potere, senza pensare all'interesse generale della nuova città che sta nascendo".

Il Movimento 5 Stelle promette dunque battaglia per la seduta dell'assemblea costitutiva che dovrà approvare definitivamente la bozza, ribadendo la necessità di tornare ad un'articolazione più snella del nuovo Comune, e coerente con gli obiettivi del progetto di fusione. “Questa classe politica sta dimostrando di non saper guardare oltre ai propri interessi di quartiere e di non essere in grado di governare un passaggio storico così delicato. Meglio il commissariamento dei 3 Comuni che questo scempio a sfregio dei cittadini”.