Al via i termini per richiedere le borse di studio per l'anno 2023/2024 per le secondarie di secondo grado

Il Comune di Pescara ha aperto i termini per la presentazione delle domande per le borse di studio del Ministero dell'istruzione e merito per l'anno scolastico 2023/2024. Lo ha fatto sapere l'assessore Gianni Santilli, aggiungendo che la scadenza prevista è l'8 aprile. Destinatari del beneficio sono gli studenti che nell’anno scolastico 2023/2024 frequentano la scuola secondaria di secondo grado; siano residenti nel Comune di Pescara; appartengono a famiglie il cui indicatore Isee ordinario/ Isee Minori (in caso di genitori non coniugati/non conviventi) in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza non superi il limite massimo di € 10.000,00 e

che non abbiano usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei libri di testo.

Le domande vanno acquisite direttamente sul sito istituzionale del Comune e consegnate all'ufficio protocollo del Comune di Pescara entro le 13 dell'8 aprile. Per ogni informazione ci si può rivolgere all’ufficio diritto allo studio del Comune di Pescara 085 4283990.