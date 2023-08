Bonificata dai rifiuti abusivi l'ecoisola di Città Sant'Angelo: il Comune ora cerca i responsabili [FOTO]

Il Comune di Città Sant'Angelo è alla ricerca dei responsabili dell'abbandono illecito di rifiuti nell'area dell'ecoisola in zona campo sportivo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, spiegando che l'area è già stata bonificata.

"L'ecoisola sita in zona campo sportivo, precedentemente oggetto di un incivile abbandono di rifiuti, è stata ripulita e riportata al suo ordine. Sono ora al vaglio le immagini al fine di risalire all'identità di chi ha eseguito le barbare azioni. Tra i rifiuti trovati si sono rinvenuti diverse guaine di fili elettrici e il loro ritrovamento potrebbe far pensare ad un recupero di rame a discapito degli elementi gettati. Proseguiranno in tal senso e con maggiore intensità, controlli mirati sul nostro territorio."