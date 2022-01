Il sindaco di Bolognano sulla giovane soldatessa dell'Esercito che ha prestato giuramento: "Un orgoglio per la nostra comunità"

Orgoglio e soddisfazione dal sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo per il giuramento della giovane soldatessa Rebeca Stefania Cirniceanu. La 21enne, con doppia cittadinanza italiana e romena, ha infatti prestato ieri giuramento durante la cerimonia che si è tenuta nel 235° Reggimento addestramento volontari "Piceno" di Ascoli Piceno, dei volontari in ferma prefissata del 2° Blocco 2020 - 2° Scaglione dell’Esercito italiano e che è stata seguita in streaming dal primo cittadino.

Di Bartolomeo ha parlato di un motivo di orgoglio ed emozione per tutta la comunità:

"Rivolgo le mie congratulazioni per la scelta ed il coraggio, unitamente all’augurio di poter sempre onorare il Paese con la forza e la determinazione che la contraddistinguono. Classe 2001, con doppia cittadinanza italiana e rumena, Rebeca vive a Bolognano con la sua famiglia che vi risiede da ben 17 anni. Nei prossimi giorni riceverò la giovane militare nella residenza comunale e sarà una grande soddisfazione vederla indossare con fierezza ed entusiasmo l’uniforme”.