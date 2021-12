Il consigliere Blasioli (Pd) simula con le macchinine la viabilità in viale Marconi: "A gennaio arriveranno anche i semafori" [VIDEO]

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli ha realizzato un video, postato sulle sue pagine social, dove con una cartina e delle macchinine giocattolo ha simulato la nuova viabilità in viale Marconi una volta che saranno completati i lavori avviati dall'amministrazione comunale. Blasioli ha voluto fare una previsione, considerata molto attendibile, di quello che accadrà dopo Natale illustrando come si dovranno comportare i mezzi pubblici transitando nei vari incroci con le nuove rotatorie. Il primo esempio riguarda l'incrocio fra viale Marconi, via Tibullo e via Mazzarino, spiegando che gli autobus solo in direzione sud - nord potranno passare all'interno della rotatoria, mentre gli autobus che arrivano da nord verso sud dovranno girare intorno alla rotatoria.

Il consigliere poi ha anticipato che probabilmente già nel mese di gennaio arriveranno dei semafori su ogni strada che incrocerà la rotatoria, spiegando che i mezzi pubblici ed ovviamente le automobili dovranno attendere che il proprio semaforo diventerà verde, provocando file su tutte le strade che incrociano la rotatoria. Ha anche specificato come attualmente non risulti nei capitoli di spesa o nel progetto l'utilizzo dei semafori, che però Blasioli dà quasi per certo.

"Dopo questo Natale ormai alle porte, bisognerà occuparsi con più forza di viale Marconi sperando nella partecipazione delle persone e in una maggiore elasticità degli incaponiti amministratori di Pescara. Che questi possano essere ottimi giorni di festa per Lega, Fratelli d’Italia e sindaco Masci, giorni di riposo e riflessione per tutti."