Blasioli attacca l'assessore Verì sulle vaccinazioni: "Nessuna risposta, Abruzzo ultimo in Italia per vaccinati rispetto alla popolazione"

Nuovo attacco del consigliere regionale Blasioli all'assessore Verì in merito alla questione delle vaccinazioni nella nostra regione. Durante la seduta di oggi 23 febbraio del consiglio regionale, il consigliere pd ha chiesto risposte su dosi, criteri di somministrazione e tempistiche parlando di un Abruzzo che è all'ultimo posto per persone vaccinate rispetto alla popolazione, e Pescara è su tutti i giornali come focolaio nazionale della variante inglese. Come scrive su Facebook BlasiolI:

Perché? È questo che abbiamo chiesto all'assessore Verì in una interrogazione, a cui è seguita però solo una risposta imbarazzante, raffazzonata e che certo non ci da speranza di veder invertita presto la rotta. Chiedevo se i vaccinati sono solo quelli previsti dalle norme. Nessuna risposta e questo continua ad alimentare i miei dubbi e quelli altrui.

Blasioli chiede anche di conoscere se esiste una strategia nazionale sulla vaccinazione e se in Abruzzo è stata seguita, quali problemi stanno frenando la corsa ai vaccini e i criteri di somministrazione: