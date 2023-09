Blasioli e Procacci controreplicano a De Martinis su Palazzo De Sterlich: "Come possiamo fidarci ancora?"

Continua la querelle sui lavori di riqualificazione di Palazzo De Sterlich, sede centrale dell’Istituto Tecnico Marconi di Penne. Il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli e il segretario del Circolo di Penne Luciano Procacci non sono rimasti convinti dalle dichiarazioni del presidente della Provincia di Pescara De Martinis, che "non fanno altro che confermare i nostri dubbi relativamente ai ritardi sui lavori per la riapertura di Palazzo De Sterlich. De Martinis, infatti, afferma che ad oggi non vi è ancora un progetto definitivo, così come più volte denunciato dal circolo cittadino del Pd pennese e dal consigliere regionale Antonio Blasioli".

Una situazione, rimarcano i due esponenti Dem, "che purtroppo va avanti dal tragico gennaio 2017, con Comune e Provincia, entrambe amministrate dal centro destra, incapaci di dare risposte e soluzioni al corpo studentesco, al personale docente e amministrativo nonché alle tante famiglie pennesi e vestine. Il presidente De Martinis, inoltre, nel confermare l’inesistenza di un progetto, smentisce categoricamente sia il sindaco Petrucci che il consigliere provinciale, assessore e a breve vicesindaco Camplese, i quali, a più riprese avevano annunciato che i lavori sarebbero partiti nel 2022".

Blasioli e Procacci concludono con queste parole: "De Martinis afferma che Petrucci e Camplese erano presenti a tutti gli incontri. Considerato il complesso iter amministrativo riportato dal Presidente, del quale quindi anche loro avrebbero dovuto essere al corrente, dobbiamo pensare che abbiano deliberatamente mentito ai cittadini pennesi annunciando l’imminente inizio dei lavori, oppure che fossero distratti? Come possiamo fidarci ancora?".