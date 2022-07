Bando deserto per la riqualificazione del mercato in piazza Muzii, Rapposelli: "Proroga fino al 15 settembre, ma va modificato"

Prorogata fino al 15 settembre prossimo la scadenza del bando pubblicato dal Comune per l’affidamento in concessione, la riqualificazione e il rilancio del mercato coperto di piazza Muzii. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione commercio e attività produttive Fabrizio Rapposelli, a seguito della decisione presa con gli uffici tecnici e la dirigente Mansueti. Il bando, scaduto l'11 luglio scorso, è andato deserto. Ora, spiega Rapposelli, si è concesso un termine più lungo per far passare il periodo estivo anche se, sottolinea il presidente, sarebbe il caso di rivedere alcuni termini del bando stesso per renderlo più appetibile esprimendo delusione per l'assenza dell'assessore Cremonese che ha concepito e portato avanti l'avviso pubblico:

“Negli ultimi mesi le sorti di piazza Muzii, con tutte le sue strutture commerciali, mercato coperto compreso, sono al centro del dibattito e dell’azione amministrativa. Nei mesi scorsi l’amministrazione ha deciso di procedere con un’iniziativa tesa a valorizzare il mercato coperto, dopo aver verificato che c’è peraltro un interesse di alcuni operatori economici privati che hanno stimolato tale opportunità. La macchina amministrativa ha allora

individuato le aree della struttura che potrebbero essere oggetto di tale valorizzazione attraverso un bando a evidenza pubblica, in cui è stata individuata la porzione del manufatto oggetto di

riqualificazione, passando la pratica dal settore Attività Produttive al settore Patrimonio. In sintesi il concessionario che si vedrà aggiudicare l’immobile potrà usufruirne per un periodo compreso tra i dieci e i trent’anni, garantendo però l’intervento di riqualificazione complessiva dello stabile, quindi anche della zona mercatale, attualmente in uso sul lato nord, che resterà di diretta gestione dell’amministrazione, comprendente non solo le parti in muratura perimetrali e interne, ma anche gli infissi e gli impianti elettrici e di condizionamento. "

Le opere previste dal bando che il privato dovrà eseguire saranno scorporate dai canoni di locazione per un massimo di 2,3 milioni di euro. L’immobile da valorizzare è composto da due piani fuori terra: un piano rialzato di

circa 2800 metri quadrati, oltre a un’area esterna di 530 metri, e il primo piano di circa 2115 metri quadrati; la superficie commerciale massima messa a bando è di circa 720 metri al piano basso rialzato e di 1680 metri al piano primo.

"Ovviamente seguiremo la procedura ma, che in 45 giorni nessun imprenditore né operatore commerciale si sia fatto promotore o abbia manifestato interesse per una struttura di tale rilevanza situata in pieno centro a Pescara, comunque deve suscitare qualche perplessità e imporre una riflessione sull’opportunità, evidentemente, di modificare qualche dettaglio del bando, al fine di rendere la struttura un po’ più appetibile sul mercato. Una riflessione che avremmo voluto affrontare oggi con l’assessore Cremonese e che sicuramente torneremo a convocare”