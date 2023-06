Assegnazione di un alloggio popolare, il 1° agosto si riapre il bando per presentare domanda

Si riaprirà il 1° agosto il bando per consentire ai cittadini aventi diritto di presentare la domanda per l’assegnazione di un alloggio popolare e per permettere, a chi è già in graduatoria, di aggiornare la propria istanza, anche ai fini di ottenere un punteggio migliore. Per circa due mesi gli utenti potranno protocollare la propria richiesta per poi dare modo agli uffici di lavorare e pubblicare la nuova graduatoria prima della fine dell’anno. Contemporaneamente gli uffici di palazzo di città hanno anche predisposto i due bandi per la mobilità: il primo, lo scorso gennaio, aperto a tutti; il secondo, straordinario, riservato ai diversamente abili che non si chiude mai per dare a tutti la possibilità di presentare istanza in qualunque momento.

Lo ha annunciato l’assessore alla politica della casa Isabella Del Trecco ufficializzando l’esito della commissione comunale presieduta da Maria Luigia Montopolino e convocata per tracciare un quadro delle attività messe in campo dal settore politiche abitative del Comune. “Nel frattempo gli uffici comunali continueranno a portare avanti il grande lavoro che abbiamo iniziato nel 2019, culminato nelle due grandi operazioni di via Lazio e del Ferro di Cavallo, con l’obiettivo di continuare a garantire un alloggio vivibile a tutti coloro che ne hanno necessità e soprattutto hanno tutti i requisiti in regola”, ha aggiunto Del Trecco.

A proposito di via Lazio, Del Trecco ha puntualizzato che “non è stato semplice, ma con il Comune di Montesilvano abbiamo chiuso una partita importante, tanto che oggi in via Lazio non c’è più una problematica sociale o di ordine pubblico, prima determinata dalle presenze abusive negli spazi del fabbricato degradato, resta una problematica igienico-sanitaria che purtroppo dipende in larga parte dalle frazioni private dell’edificio sulle quali ovviamente il Comune di Pescara non può intervenire”.