Al via il bando del Comune per il trasporto fluviale dei fragili e dei disabili per il progetto "Pescara fiume inclusivo"

Al via il bando del Comune di Pescara per affidare il servizio di gestione delle attività e del trasporto rivolto a disabili e soggetti fragili nel tratto del fiume di competenza per il progetto "Pescara fiume inclusivo" che rientra nell'iniziativa "Bike to coast for everyone".

Il progetto è un viaggio alla scoperta dell’ecosistema fluviale, finalizzato alla fruibilità per un turismo accessibile attraverso la via d’acqua, alla Bike to coast tratto urbano Pescara, una prospettiva nata da un’idea dell’architetto Ester Zazzero, Responsabile transizione ecologica e valorizzazione mare e fiume, sostenuta dalla dirigente del settore Emilia Fino.

In questo modo tramite battelli, canoa e kayak anche persone disabili potranno partecipare all'iniziativa scoprendo il fiume e le sue risorse in modo da poter comprendere i mutamenti del fiume intervenuti nel tempo e dovuti all’agire dell’uomo; a questo scopo saranno coinvolti specialisti per la disabilità fisica, visiva, cognitiva, uditiva.

"Il progetto prevede attività di educazione ambientale legati alla vita del mare e del fiume: dagli aspetti naturalistici a quelli di natura più scientifica, senza dimenticare quelli di carattere storico e culturale. Il fiume percepito dunque come ambiente, ecosistema, agente modellatore del paesaggio, fulcro della vita e punto di riferimento per l’uomo che da sempre ha messo radici nelle sue prossimità." L'obiettivo dunque è offrire vacanze esperienziali inclusive sul fiume Pescara e laboratori di educazione ambientale rivolti a persone disabili.