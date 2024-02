Piazza Muzii, un mercato dal respiro europeo diversificato e aperto tutto il giorno: 26 box a bando per tentare la rivoluzione

Il Comune pronto a mettere al bando 26 box del mercato coperto di piazza Muzii destinati sia al mercato vero e proprio che al food&beverage. Approvata la delibera di giunta con cui si dà il via libera alla predisposizione dello stesso dato che, si legge nella relazione allegata, “figurano diversi posteggi non occupati per via di revoche di concessione o per restituzione della licenza di esercizio da parte dei concessionari”.

Nulla a che vedere, precisa la consigliera comunale FdI Zaira Zamparelli che si occupa proprio dei mercati, con il piano di risanamento acustico con cui tra alcune associazioni di categoria e amministrazione lo scontro va avanti dato che nel caso specifico non si parla né di occupazione di suolo pubblico né di rilevazioni fonometriche.

Quegli spazi insomma si sarebbero liberati per ragioni totalmente diverse e l'intenzione ora è quella di procedere con un nuovo bando che punti alla rivitalizzazione del mercato al fine di realizzare quell'idea iniziale per cui dovrebbe essere un luogo vissuto a 360 gradi nell'arco di tutta la giornata, sulla scia dei mercati di Roma o anche di Londra, spiega ancora la consigliera. A bando andranno quindi 26 box del piano terra con anche interventi di riqualificazione che interesseranno gli spazi, fa sapere Zamparelli.

“L'idea è di tornare alla funzione originale dei mercati coperti così come sono in tutta Europa perché siano luoghi di condivisione e dove non ci sono licenze di somministrazione che in realtà – specifica – non ci sono mai state per iscritto, ma tavoli comuni messi a disposizione dall'amministrazione. Tavoli che ci sono e che abbiamo intenzione di aumentare. Abbiamo girato i mercati di tante città e vogliamo quindi ridare vita a quello di piazza Muzii attraverso un bando che risponda alle regole e che sia in grado di portare anche attività nuove all'interno degli spazi, sia quelli del food&beverage che in quelli del mercato vero e proprio. Ci piacerebbe vedere idee innovative e tanta diversificazione”.

La speranza è che dando una visione unica a come quel mercato dovrà funzionare, si possano avere ad esempio un panificio, una pescheria, un bar e altri tipi di attività che insieme a quelle già presenti ne facciano un luogo di aggregazione dove fermarsi per una pausa pranzo, per concedersi un momento di relax tra un acquisto e l'altro. Farlo in un ambiente sociale dove ci si possa sedere a chiacchierare e interagire con gli altri. Entro una quindicina di giorni il bando dovrebbe essere disponibile, spiega ancora Zamparelli, aggiungendo che proprio al fine di rendere vivo il mercato tutto il giorno, nello stesso “specificheremo che l'apertura ci dovrà essere dalla mattina. Ognuno poi si potrà regolare come vuole anche con l'apertura serale, ma quel che conta è che vi sia un'apertura continuativa con ovviamente il giorno di riposo che ognuno vorrà avere”.