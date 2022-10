Mare e acqua pulita, Masci guarda al futuro: "Stiamo già lavorando per la Bandiera Blu 2023"

Attraverso un post pubblicato in tarda mattinata sui suoi canali social, il sindaco Carlo Masci ha fatto sapere che "stiamo già lavorando per la Bandiera Blu 2023, non ci fermiamo mai per far crescere Pescara". Oggi, infatti, il primo cittadino ha partecipato a un incontro tecnico che avrà l'obiettivo di far sì che il capoluogo adriatico confermi l'importante titolo ottenuto anche quest'anno dalla Fee Italia. Tale riconoscimento viene assegnato alle varie località balneari della nazione seguendo diversi criteri che riguardano i servizi offerti all'utenza, ma anche e soprattutto il livello di limpidezza delle acque.

Interpellato da IlPescara.it, Masci ha affermato: "La Bandiera Blu è un marchio di qualità della città, che non vuol dire soltanto mare pulito, e mai a Pescara è stato così pulito, ma anche una città che ha fatto della sostenibilità il suo tratto distintivo, dalla mobilità con piste ciclabili, corsie preferenziali, isole pedonali e sistemi di mobilità alternativa, allo smaltimento dei rifiuti, fino ad arrivare alle scuole che sono state coinvolte in programmi di cultura ambientale. Siamo molto soddisfatti di tutto questo, e puntiamo a ottenere la Bandiera Blu anche in futuro".