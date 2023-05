Il Comune di Spoltore cerca il Garante per l'infanzia e l'adolescenza: ecco come candidarsi

Pubblicato l'avviso per le manifestazione d'interesse per chi vuole candidarsi a diventare il nuovo Garante dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza del Comune di Spoltore. Le domande vanno presentate entro il 26 maggio.

I requisiti per la candidatura

Per poter partecipare sono diversi i requisiti richiesti. Innanzitutto la scelta sarà fatta tra persone “ di comprovata competenza ed esperienza nell’ambito delle scienze giuridiche, psicologiche, sociali o pedagogiche, purché in possesso dei diritti civili e politici”. Necessario anche essere iscritti da almeno un anno nelle liste elettorali del Comune con l'esclusione ovviamente di chi ha in carico condanne “condanne per delitti non colposi e pene detentive per contravvenzioni o che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza”.

Il garante dovrà quindi essere in possesso per la durata del mandato “di tutti i requisiti di eleggibilità, compatibilità e conferibilità previsti dalle norme vigenti”. L'incarico è altresì “incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali”. Escluso anche chi ha già una carica pubblica.

Quello del Garante è un ruolo che viene svolto a titolo gratuito con la figura che resta in carica per tre anni: l'incarico è rinnovabile non più di una volta. Il sindaco può ovviamente deciderne la revoca per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica quando adotti comportamenti non conformi alle leggi in vigore, non adempia al proprio dovere secondo il regolamento”.

La documentazione da allegare alla domanda e i tempi per avanzarla

Oltre ai documenti allegati e caricati sulla sito del Comune nella pagina in cui è stato pubblicato l'avviso, si dovranno allegare il curriculum e un documento di identità. Le domande dovranno pervenire entro il 26 maggio in una delle seguenti modalità:

Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Spoltore, via G. Di Marzio n. 66 – 65010 Spoltore (Pe);

Invio Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it;

Consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Spoltore aperto da lunedì al venerdì dalle 8.40 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

In caso di invio tramite raccomandata, si precisa che non farà fede il timbro postale, bensì il timbro di ricevimento apposto dall’ufficio Protocollo. Responsabile unico del procedimento è Silvia Di Giosaffatte.