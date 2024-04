Autonomia differenziata: audizione alla Camera per il presidente della Regione Marco Marsilio

Il presidente della Regione Marco Marsilio sarà ascoltato, in audizione informale, nella prima commissione della Camera (Affari costituzionali) sul tema dell'autonomia differenziata. L'appuntamento è il 2 aprile a Roma con l'incontro che vedrà anche gli interventi del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e di Arno Kompatscher coordinatore dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale (in videoconferenza). Nello specifico l'audizione riguaderà il disegno di legge approvato in senato recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”. A darne notizia è l'agenzia Askanews.

Un tema caldo quello dell'autonomia differenziata che è stato anche uno dei cavalli di battaglia del centrosinistra uscito sconfitto dalle regionali del 10 marzo che si è sempre detto profondamente detto contrario temendo un aggravarsi delle differenze tra nord e sud. Marsilio da parte sua già nel 2023, quando il cosiddetto ddl Calderoli, lo aveva promosso parlando di “un disegno di legge equilibrato che ha l'obiettivo di far crescere tutta l'Italia. Finalmente – aveva avuto modo di dire - verranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni con conseguente indicazione di fabbisogni e relativi costi, superando la pratica della spesa storica che è stata vero motivo di divisione dell'Italia, scavando nei decenni un solco tra le diverse aree del paese. Vengono salvaguardati i principi della coesione e della perequazione, che ora bisognerà alimentare con fondi adeguati”.