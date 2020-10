Auto incendiate a Rancitelli, il consigliere Pignoli: "Chiederò un incontro al questore"

Un incontro con il questore di Pescara, Francesco Misiti, per parlare delle auto incendiate sabato notte al Ferro di Cavallo nel rione Rancitelli.

È quello che chiederà il consigliere comunale dell'Udc, Massimiliano Pignoli, dopo l'ennesimo atto intimidatorio messo in atto nel quartiere.

«Chiederò un incontro al questore con una piccola rappresentanza di residenti per chiedere un maggiore impiego di uomini delle forze dell’ordine nel quartiere di Rancitelli e in particolare al Ferro di Cavallo dopo l’incendio doloso di una vettura di un residente», fa sapere Pignoli, «basta perché ora si è superato il limite. A questo punto vogliamo risposte certe e sollecite e sappiamo che arriveranno dagli organi di pubblica sicurezza perché la periferia deve essere curata come il centro cittadino. Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B quartieri dove ognuno pensa di poter fare quello che crede e che vuole. Occorre un maggiore controllo e per questo scriverò anche al sindaco per chiedere una maggiore presenza di uomini della polizia municipale nel quartiere e convocare il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico con un unico punto all’ordine del giorno: la situazione al Ferro di Cavallo».