Attentato incendiario nella sede dell'Ater, Sospiri esprime solidarietà e condanna l'accaduto

Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, esprime solidarietà all'Ater dopo l'atto incendiario contro la sede di Pescara.

«Esprimo a nome mio e di tutto il consiglio regionale la massima solidarietà al presidente dell'Ater Mario Lattanzio al suo consiglio d'amministrazione, a tutti i dirigenti, i tecnici e i funzionari perché hanno subito un atto intimidatorio», dice Sospiri, come riferisce l'agenzia Dire.

«Posso pensare», aggiunge il presidente del consiglio regionale, «che sia stato fatto da qualcuno che ritiene che si possa continuare a vivere dentro un alloggio popolare comportandosi in maniera illegale, o detenerlo in maniera illegale e questo non è più possibile e non sarà mai tollerato».

Sospiri poi prosegue: «Oltre a esprimere la mia vicinanza al presidente Lattanzio, lo invito a continuare l'opera intrapresa a consegnare per consegnare un alloggio popolare a chi lo sa tenere, a chi dentro ci si comporta con dignità e soprattutto a chi ne ha diritto. Lo invito a continuare con il progetto di demoricostruzione del Ferro di Cavallo che è un'orrenda costruzione dove si celano tutti i reati possibili e immaginabili e tanta brava gente deve essere tenuta in ostaggio da piccoli gruppo che delinquono e quindi i nostri progetti non arretreranno. Qualsiasi immobile pubblico deve essere detenuto con dignità. Se ristrutturiamo ma dentro vanno famiglie che non hanno a cuore il senso civico saranno sempre soldi sprecati. Fa bene Ater a garantire prima la legalità e poi le assegnazioni. Se qualcuno pensa di intimidire il presidente Lattanzio ha completamente sbagliato: gli sfratti ci sono stati, ci sono e ci saranno. Se chi delinque pensa di poterlo fare si sbaglia. Se prima avevamo una volontà assoluta di abbattere il Ferro di Cavallo come simbolo di rinascita del nostro patrimonio pubblico, a questo punto diventerà il primo punto all'ordine del giorno della nostra agenda. Qualcuno dovrà capire che ci sono uomini dotati di una volontà incrollabile e uno di questo è il presidente Lattanzio».