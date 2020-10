Parla il neo assessore regionale D'Amario: "Il mio incarico è una grande responsabilità"

Il neo assessore regionale Daniele D'Amario, di Forza Italia, commenta la nomina voluta dal presidente della Regione Marsilio che gli ha attribuito deleghe importanti come quelle delle attività produttive, dell’industria e del turismo e cultura. D'Amario, lo ricordiamo, prende il posto di Mauro Febbo al quale la scorsa settimana era stato revocato l'incarico.

D'Amario ha ringraziato i vertici nazionali e regionali del suo partito:

Si tratta di una grande responsabilità alla quale dedicherò il mio massimo impegno, indispensabile anche per dare continuità all'ottimo lavoro svolto finora da Mauro Febbo che andrò a sostituire. Ringrazio per la solidarietà i miei colleghi e amici consiglieri regionali di Forza Italia , presidente Sospiri e sottosegretario D'Annuntiis con i quali intendo condividere le mie responsabilità di governo

Ricordiamo che in giunta regionale c'è stato anche un altro avvicendamento: l'assessore Fioriti infatti è stato sostituito da Pietro Quaresimale in virtù del regolamento riguardante il limite di incarichi in giunta che possono essere conferiti a membri esterni al consiglio regionale.