L'assessore Camplese di Penne si aggiudica la gara culinaria "Politici ai fornelli"

L'edizione 2022 di "Politici ai fornelli", la gara culinaria che mette in competizione gli amministratori locali, è stata vinta dall'assessore di Penne, Emidio Camplese.

Quella andata in scena nel ristorante "Villa Briccone" è stata la settima edizione.

Camplese si è imposto con il piatto "Gnocchetti alla pennese" con funghi, salsicce e un particolare tartufo locale che per molti ha fatto la differenza.

A premiarlo con il trofeo "Rustichella d'Abruzzo" il sindaco Giorgio De Luca, l'assessore Giulia De Lellis e il titolare della struttura Carlo Carestia, senza diritto di voto nella circostanza per ovvi motivi, al termine di una originale iniziativa patrocinata dal Comune di Manoppello. Le piazze d'onore sono andate al consigliere comunale di Pescara, Marco Presutti con "Pasta, patate e provola" e al suo collega Berardino Fiorilli con un articolato elaborato come "Mezzemaniche con crema di porro, al profumo di finocchietto, guanciale, curcuma e pane aromatizzato". I premi della giuria e della critica, intitolati alla memoria del noto chef Angelo Chiavaroli e dell'indimenticato direttore di Rete 8, Pasquale Pacilio, hanno visto sotto i riflettori della ribalta le "Tagliatelle alla boscaiola" del decano della politica abruzzese Camillo Sborgia, assessore al Comune di Cepagatti, e le "Verze ripiene" di Giordano Di Fiore, sindaco di Scafa. Non sono passati inosservati i "Pomodori ripieni" di Nicoletta Di Nisio, la "Pasta all'amatriciana" di Francesca Lattanzio, gli "Spaghetti con aglio, olio e vongole" di Giovanni Finoro e lo "Spaghettone quadrato al baccalà con il bastardone" di Umberto Di Primio che avrebbero meritato maggior fortuna. A valutare i piatti è stata la giuria composta da Mimmo D'Alessio, Santino Strizzi, Pino Candeloro, Franca Minnucci, Giuseppe Iannone, Shana Stanganella, Liliana Gallo, Barbara Di Marco e Licio Di Biase, vincitore della precedente edizione. Gli elaborati sono stati accompagnati dai vini selezionati dalla sommelier Annamaria Acunzo. La manifestazione si è conclusa in dolcezza con gli squisiti elaborati delle campionesse italiane della cucina per casalinghe Maria Angelucci e Pina Di Marzio. A rendere più allegra del solito la serata ci ha pensato infine il barzellettiere Valerio Basilavecchia, storico vincitore del Festival dell'Umorismo. «Un'esperienza che ricorderò per sempre», sono state le prime parole del vincitore, Emidio Camplese, «mi sono trovato molto bene in cucina con gli altri colleghi con cui abbiamo trascorso una serata da incorniciare. Dedico il primo posto a Penne e al mio territorio che amo davvero con tutto il cuore».