Nuove aree di sosta a pagamento e un riassetto completo dei parcheggi in città: i dettagli e le nuove tariffe in vigore

Con l'approvazione da parte della giunta Masci della delibera presentata dall'assessore Luigi Albore Mascia, parte la riorganizzazione e il nuovo assetto delle aree di sosta a pagamento in città. Lo ha fatto sapere lo stesso assessore illustrando i dettagli e le novità previste che entreranno in vigore e che vedranno, fra l'altro, la realizzazione di un parcheggio pubblico custodito destinato alla lunga sosta, che sarà istituito sotto il tunnel della stazione centrale, dove si sarebbe dovuto aprire il mercatino etnico.

Sono state individuate dagli uffici comunali una serie di aree che dai prossimi giorni saranno regolamentate con le strisce blu ed affidate alla gestione di Pescara Multiservice, che curerà la realizzazione della nuova segnaletica. Si tratta degli spazi di sosta in via Ostuni, via Paolini, piazza Antonio Mancini, piazza Unione, via Cetteo Ciglia, via Delfino Spiga, via Bologna, area palazzo Opera in via Falcone e Borsellino; altre novità riguarderanno le aree di risulta, e il parcheggio cosiddetto area Bingo.

Saranno allineate le tariffe per le aree di sosta in via Bologna e via Ostuni dal lunedì al sabato, orari 8-20, il costo sarà di 50 centesimi per i primi trenta minuti, un euro dal 31 al 60 minuto, 2 euro l'ora per ogni ora successiva. Un abbonamento da 20 euro al mese consentirà la sosta negli stalli di tutte e due le strade. Stesso regime per via Paolini, con l'aggiunta di un abbonamento da 15 euro per i residenti autorizzati. Per quanto riguarda piazza Antonio Mancini, sempre dal lunedì al sabato e con orario 8-20, tariffa fissa da un euro l'ora con possibilità di abbonamento a 20 euro al mese.

In via Cetteo Ciglia e in via Delfino Spiga è previsto un pagamento di 50 centesimi per i primi 30 minuti, un euro dal trentunesimo al sessantesimo minuto e due euro l'ora per le ore successive, con possibilità di abbonamento da 15 euro l'ora per i residenti. Si pagherà dal lunedì al sabato e con orario 8-20. In piazza Unione, stessi giorni e stessi orari, con alcune differenze: a prima ora di sosta è gratuita, poi due euro l'ora e possibilità di abbonamento a 54 euro al mese. Infine via Falcone e Borsellino, zona palazzo Opera: 1,50 euro al giorno (lunedì-sabato 8-20) con abbonamento da 32 euro al mese.

Nell'area di risulta, ha aggiunto l'assessore Albore Mascia, aumenterà la sorveglianza del personale di Pescara Multiservice che sarà presente nelle ore serali e notturne del fine settimana, per tutta la domenica e nei giorni festivi. Le tariffe saranno di 2,50 euro la domenica e i festivi dalle 8 alle 21 per l'intera giornata, un euro la prima ora, un euro la seconda ora; il venerdì e il sabato dalle 21 alle 2 il parcheggio costerà 2 euro. Resteranno a disposizione gli abbonamenti a 38 euro, 15 per i residenti autorizzati. Nell'area Bingo invece la sosta domenica e festivi costerà 2,50 per l'intera giornata e 2 euro il venerdì e il sabato dalle 2 alle 2. Restano invariate le tariffe nei giorni feriali l'abbonamento a 38 euro mensili che scende a 15 per i residenti autorizzati.

Con l'obiettivo infine di aumentare la rotazione delle auto nei parcheggi in piazza primo maggio, chi ha oggi l'abbonamento mensile per quell'area potrà sostare alla stazione centrale, negli stalli sotto i due sottopassi ferroviari e nel parcheggio in prossimità del fabbricato viaggiatori lungo via Bassani e Pavone. Sconti del 50% in tutti i parcheggi a pagamento per chi ha auto ibrida, e totale gratuità della sosta per auto elettriche.