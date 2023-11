Il presidente Sospiri pronto ad affidare al Comune la gestione ventennale de Le Naiadi

Affidare il complesso de Le Naiadi al Comune di Pescara per vent'anni. Questa la soluzione per il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che interviene all'indomani della notizia dell'annullamento in autotutela del bando fatta dall'AeraCom e arrivata nei giorni successivi alla notizia dell'inchiesta aperta dalla procura sull'affidamento che vede al momento iscritte quattro persone sul registro degli indagati.

“La vicenda de Le Naiadi continua a essere per la Regione Abruzzo una priorità da risolvere in breve tempo innanzitutto per la salvaguardia dei posti di lavoro e per la funzionalità dell’impianto dal punto di vista strutturale. A questo punto – afferma infatti Sospiri - abbiamo una strada percorribile: portare in giunta la delibera per l’affidamento ventennale rinnovabile al Comune di Pescara con il finanziamento fsc di 5 milioni di euro per effettuare i lavori necessari a Le Naiadi per restituire funzionalità alla struttura. Il Comune potrà avvalersi del know how della partecipata Pescara Energia appunto per abbattere i costi dell’energia e in aggiunta essere affiancata dalla Federazione Italiana Nuoto per la gestione della parte organizzativa sportiva, peraltro con l’immediato riassorbimento di tutti i lavoratori e assicurando continuità operativa a un impianto che non può e non deve strutturalmente restare chiuso”.

“Ho preso atto delle ultime vicende tecnico-amministrative che stanno interessando il complesso sportivo de Le Naiadi e che appunto hanno una natura squisitamente burocratica, non certamente politica che può però dettare gli indirizzi per garantire l’operatività gestionale di quell’impianto, individuando le possibili strade che poi dovranno essere sottoposte a valutazione tecniche”, precisa come a voler rispondere alle polemiche susseguitesi all'indomani della notizia di annullamento del bando con soprattutto l'intervento del consigliere regionale Pd Antonio Blasioli.

“Il nostro obiettivo, come Regione Abruzzo, è far sì che quella struttura non gravi sulle casse dei contribuenti e sia capace autonomamente di produrre utili. Sappiamo quello è successo negli ultimi mesi, ovvero che sono stati esperiti diversi tentativi pubblici di affidamento che sono rimasti infruttuosi, poi all’ultimo tentativo qualcuno ha risposto, c’è stata un’aggiudicazione provvisoria r poi definitiva. Poi però si sono rilevate delle problematiche e gli uffici, che avevano effettuato l’aggiudicazione e hanno deciso di rescindere l’affidamento in autotutela”, continua Sospiri.

L'obiettivo adesso è far sì che l'impianto resti aperte “e il tempo è evidentemente scaduto. Non possiamo restare in attesa degli eventi e occorre procedere con altre valutazioni. Oggi possiamo fare una scelta chiara”, ovvero affidarle al Comune di Pescara. Comune che, ha ricordato il capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro, l'impegno se lo era assunto a marzo 2021 quando in aula si votò la risoluzione con cui si chiedeva all'ente di gestire l'impianto e nel tempo acquisirlo. Tema tornato in consiglio proprio lunedì 20 novembre per sapere a che punto si fosse dato che, hanno lamentato in questi mesi le opposizioni, dall'attuale giunta nulla si era più saputo. Proprio alla lettura di quell'interrogazione era emerso per voce del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, dell'esistenza della determinazione con cui AreaCom aveva annullato il bando.

Possibile anche una partnership con la Fin-Federaziona nazionale nuoto, prosegue quindi il presidente del consiglio regionale sottolineando che il personale sarà comunque tutelato dato che ci sarebbe “la possibilità di riassorbire il personale secondo quanto previsto dalla normativa contrattualistica agevolata per gli enti sportivi. Con Pescara Energia e il Comune di Pescara si terrà aperta la struttura con il personale già operativo e formato per non disperdere l’utilizzo di un bene che non può restare a lungo inattivo. Ora – conclude - è il momento di procedere in maniera pratica e concreta, non possiamo certamente attendere ulteriori gare e affidamenti privati a terzi”.