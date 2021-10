Il consigliere Andreelli (Pescara Futura) denuncia il degrado nell'area vicina al parco dello sport: "Problema non risolto che va avanti da tempo"

Il consigliere di maggioranza evidenzia anche che la competenza sul terreno per un'intervento di bonifica non spetta al Comune ma ad un altro ente

Abbandono, rifiuti e sterpaglie alte come in una foresta nell'area adiacente al Parco dello Sport, dove dovrebbe sorgere il nuovo comando provinciale dei carabinieri. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Pescara Futura Sabatino Andreelli, che parla di una situazione inaccettabile che ormai va avanti da molto tempo:

"Ancora ieri sera in via Rigopiano ho potuto vedere la presenza di sterpaglie e rifiuti di ogni genere abbandonati all’interno e all’esterno del terreno su cui dovrebbe sorgere il comando. Una situazione non di oggi, che va avanti già da molto tempo, tanto che ormai si può parlare senza timore di essere smentiti di una "piccola foresta", che non valorizza certamente il parco attiguo. Lo stesso potrei dire per lo stato di abbandono in cui versa il fabbricato a grezzo collocato alle spalle del terreno"

Andreelli evidenzia come diverse volte abbia segnalato la situazione ad Ambiente Spa, ma gli addetti hanno potuto solo procedere al ripristino del decoro degli spazi pubblici esterni essendo l'area non di competenza del Comune di Pescara ma di un altro ente.

"Ma il problema è altrove dato che la competenza su quel fondo non è del Comune di Pescara, bensì di altra Istituzione a cui mi rivolgo espressamente, quantomeno per ripulire il sito antistante l'edificio che, oltretutto, è ben visibile anche dal Parco dello Sport, area verde che ospita quotidianamente tanti cittadini di quella zona che non meritano di vedere uno scenario così penoso."