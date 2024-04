La denuncia di Amare Pescara: "La zona dei colli è nel degrado totale"

Oscar Marano, membro del direttivo dell'associazione Amare Pescara, denuncia lo stato di degrado e di abbandono delle strade del quartiere colli:

"Vedo strade disastrate, incuria nel verde, addirittura parcheggi per disabile pericolosissimi per le buche in via m. Del lavoro. Il bello ché si spende per l'ennesimo palazzetto, ma non si ascoltano I cittadini. Addirittura molti mi hanno riferito di essere stati bloccati da un referente, per aver esposto problemi.Mi sembra che questa non sia più una democrazia. Il dialogo con i residenti non c'è. Meglio opere faraoniche." Marano lamenta infatti una mancanza di attenzione per il quartiere cittadino e conclude:

"Spero che il 9 giugno i residenti dei colli, si ravvedano e torni la democrazia. Questo quartiere è stanco"