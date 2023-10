Al via il progetto d'inclusione dell'alberghiero De Cecco con gli orti didattici

Anche il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha partecipato all'inaugurazione dell'orto didattico inclusivo dell'alberghiero De Cecco per l'anno 2023 - 2024. Alla cerimonia erano presenti fra gli altri anche gli onorevoli Luciano D'Alfgonso e Guerino Testa, e il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale Daniela Puglisi. De Martinis ha sottolineato l'importanza di questo progetto aperto con una grande festa con musica, allegria e genuinità:

"In veste di presidente della Provincia, è sempre un grande piacere partecipare a momenti significativi come questo, dedicati ai ragazzi speciali. Coltivare l’orto a scuola è un’attività interdisciplinare adattabile ad ogni età e ad ogni esigenza, un’occasione di crescita a contatto con la natura, che permette ai ragazzi di non restare indietro e offre la possibilità di esprimere le loro potenzialità. Un progetto educativo tematico condiviso che dà un estremo valore all’agire comune. Complimenti a tutto l’Istituto De Cecco che non perde mai occasione, insieme all’associazione Diversuguali di Gianna Camplone, per ribadire che siamo tutti unici e diversi e che solo un’autentica accoglienza può far emergere i talenti di ognuno. Onorato di essere presente anche quest’anno alla festa inclusiva dell’orto con il suo percorso di colori sapori, note e profumi, a nome dell’apparato provinciale, ringrazio per l’opportunità di collaborare da anni in attività formative e culturali con l’Istituto e rivolgo di cuore, i più sinceri complimenti alla sua dirigente Alessandra Di Pietro."

La dirigente Di Pietro:

“Il nostro orto urbano è il luogo dell’accoglienza, dell’inclusione e della formazione è il luogo in cui tutti gli studenti insieme partecipano all’esperienza dell’apprendimento conseguendo risultati e sperimentando la diversità di ciascuno, comunque creando condivisioni operative, relazionali e organizzative, attraverso percorsi individualizzati. Dunque il significato profondo di tale spazio è affermare dei valori positivi, ovvero l’accoglienza, la solidarietà, la capacità di includere tutti, di valorizzare le capacità di ciascuno. Tutti hanno dei talenti, delle potenzialità, il potere e dovere della scuola è quello di farli emergere. È ormai evidente che la stessa scuola oggi debba andare oltre l’insegnamento disciplinare, e che debba favorire la costruzione di una cultura stessa dell’accoglienza consentendo a ciascuno di sviluppare il valore dell’autostima.

La scuola forma, educa, senza lasciare indietro nessuno, costruendo autostima e consapevolezza del proprio valore. All’interno dell’orto, che riesce a mettere insieme ragazzi normodotati che diventano tutor dei propri colleghi di studio che però hanno delle fragilità, i nostri ragazzi eseguono una serie di attività pratiche fondamentali: seminano, coltivano, raccolgono, conservano e utilizzano i prodotti della natura, dunque recuperano il rapporto con la terra,

assicurando anche la riqualificazione di un’area abbandonata sino al 2016, e in questo modo si fanno promotori di una educazione alla sostenibilità, sviluppando una sensibilità ecologica e ambientale e una visione green del vivere quotidiano. Poi svolgono esperienze di lavoro condiviso con i ragazzi dell’associazione Diversuguali in un ambiente protetto. Infine stimolano la dimensione emotiva sviluppando ciascuno le proprie abilità e la creatività”.