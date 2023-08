Gileno sugli affitti universitari: “È emergenza, la Regione Abruzzo cosa vuole fare?” 

Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici Abruzzo, lancia l'allarme sugli affitti universitari, evidenziando che "anche a Pescara si registra un aumento del 16% rispetto allo scorso anno per i prezzi degli alloggi, stessa situazione che si vive anche a Chieti, Teramo e L’Aquila. La condizione delle studentesse e degli studenti in Abruzzo si aggrava, inoltre, a causa dell’assenza di politiche di sostegno allo studio: le lunghe code di “idonei non beneficiari” per le borse di studio ed un numero di posti letto offerti dalle Aziende per il Diritto allo Studio inferiore al 1% rispetto al numero di studenti iscritti nella nostra regione. Questi elementi sono causa del drastico calo di iscritti, -30%, dei nostri Atenei".

Intanto il tempo stringe perché, sottolinea Gileno, "a breve torneranno nelle città studentesse e studenti fuorisede e ci si allarma di quanto stiamo denunciando da mesi: anche in Abruzzo c’è un’emergenza affitti per le studentesse e gli studenti". Di conseguenza, per l'esponente Dem, la soluzione è una sola: "Per l’Abruzzo bisogna investire in formazione e ricerca, ne va del nostro futuro! La Regione cosa vuole fare? Attendiamo ancora la risposta all’interrogazione presentata dal Capogruppo Pd in Consiglio Regionale Silvio Paolucci dopo il nostro confronto con i sindacati studenteschi Udu L’Aquila, Udu Teramo, Pas - Partecipazione Attiva Studentesca e 360gradi".