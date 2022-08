Abbattimento dell'hotel Carlton, il centrosinistra al sindaco: "Nel 2019 era d'accordo, non dia la colpa ad altri"

I consiglieri comunali replicano a Carlo Masci dopo quanto da lui dichiarato in merito all'abbattimento e la trasformazione dello storico hotel in una palazzina di lusso e aggiungono: "Se vuole cambiare rotta trovi una sede diversa dall'ex Cofa per l'università"