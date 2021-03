La giunta Marsilio stanzia 60 milioni di euro per turismo e persone non autosufficienti

La giunta regionale, fa sapere l'assessore Liris, ha approvato una variazione di bilancio pari a circa 60 milioni di euro destinati al settore turistico ed al fondo per le persone non autosufficienti.

Per il comparto turismo, commercio al dettaglio e altri servizi si tratta di ulteriori 30 milioni di euro destinati a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica. Il settore attrazione investimenti ha approvato i primi elenchi di merito delle istanze ammesse e non ammesse, e visto l'alto numero pervenuto pari a 46.055 istanze, serviranno complessivamente 57 milioni di euro che si aggiungono alle altre risorse già stanziate.

Approvata anche una variazione di bilancio per l’iscrizione di entrate relative al fondo nazionale non autosufficienza ed interventi per la vita indipendente per un importo pari a € ?29.396.610,00 per il 2020 fondamentali per garantire servizi essenziali: