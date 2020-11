Dalla Regione altri 30 milioni di euro a fondo perduto per imprese e professionisti in difficoltà

Sale di 30 milioni di euro il fondo stanziato dalla Regione per le aziende e partite iva che hanno avuto danni dalla sospensione dovuta all'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale D'Amario. Si tratta di risorse a fondo perduto che si aggiungono a quelle già stanziate pari a 19 milioni di euro. Una misura importante, evidenzia il neo assessore, che va incontro alle tante richieste di imprenditori in difficoltà che in questo momento potrebbero vivere nuove pesanti restrizioni a causa della seconda ondata del Covid:

Solo nella giornata inaugurale il portale regionale ha fatto registrare qualcosa come 38 mila domande presentate. La dotazione iniziale era di 19 milioni e poteva coprire solo 17 delle 38 mila domande arrivate. L'incremento di 30 milioni copre l'85% delle richieste e contiamo di trovare altre risorse per 7 milioni al fine di coprire le domande della prima giornata Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, fa sapere l'assessore, è stata stipulata una convenzione con la Fira per la gestione e l'istruttoria delle domande, con una velocizzazione in modo da far arrivare i contributi rapidamente. Avviati anche i pagamenti per 4.000 imprese, e l'intervento della Figa permetterà di incrementare ancora le liquidazioni.