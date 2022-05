Prove d'estate anche in Abruzzo e nel Pescarese: sole e temperature in aumento, le previsioni

Anche in Abruzzo e nel Pescarese si conferma l'arrivo dell'anticiclone africano che porterà per diversi giorni un anticipo d'estate. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano un aumento sensibile delle temperature, soprattutto massime, che potranno sfiorare nelle zone interne anche i 30 gradi. A Pescara prevista una giornata di sole con temperatura massima di 22 grado e minima di 14 gradi, con tendenza ad aumento nei prossimi giorni e nel fine settimana. Nessuna particolare novità è attesa anche per le giornate di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 maggio.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. L'anticiclone dovrebbe garantire una situazione di stabilità e di caldo almeno fino all'inizio della prossima settimana quando potrebbero irrompere al nord correnti più fredde e instabili che potrebbero portare a temporali e rovesci anche lungo la costa adriatica.