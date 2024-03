Improvvisa grandinata su Pescara e dintorni: le previsioni meteo per i prossimi giorni [VIDEO]

Una breve ma intensa grandinata ha interessato la città di Pescara e una parte dell'area metropolitana poco dopo le 13 di mercoledì 6 marzo. Come annunciato dalle previsioni meteo nei giorni scorsi, infatti, la perturbazione che si sta abbattendo su gran parte del Paese ha raggiunto anche l'Abruzzo con masse d'aria instabili che stanno generando dalla giornata del 5 marzo improvvisi temporali e rovesci.

Per quanto riguarda la tendenza per le prossime ore e i prossimi giorni, 3bmeteo indica per le giornate di giovedì 7 e venerdì 8 un miglioramento che però sarà solo temporaneo: a partire da sabato 9 e domenica 10 sono attesi nuovi rovesci e instabilità marcata nell'arco di tutto il fine settimana.

(video di Corso Vittorio Emanuele II)

( via Malagrida)