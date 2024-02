Allerta meteo per i venti di burrasca e i rovesci in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Vento forte e rovesci soprattutto nelle zone interne della regione per il fine settimana in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Il centro funzionale regionale ha infatti ricevuto il bollettino con l'allerta meteo per la serata di venerdì 9 febbraio e la giornata di sabato 10 febbraio:

Dalla serata di venerdì sono previste forti raffiche di vento di burrasca su Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo, Molise, Puglia, settori occidentali e rilievi della Sicilia. Possibili mareggiate nelle zone costiere esposte ai venti. Dalle prime ore di sabato 10 febbraio invece previsti rovesci anche intensi nel pomeriggio e sera sul Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Marche.