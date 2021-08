Meteo, l'ondata di calore si prende una pausa: temperature più basse nei prossimi giorni

L'ennesina ondata di calore di questa estate che ha interessato anche Pescara sta per prendersi una pausa.

Anche oggi, lunedì 16 agosto, le temperature sono non lontane dai 40 gradi con l'afa molto percepibile.

Una situazione che si protrarrà anche nella giornata di domani ma con un leggero miglioramento.

Poi invece da mercoledì 18 agosto l'abbassamento delle temperature sarà più evidente. Come segnala infatti il bollettino del ministero della Salute relativo alle ondate di calore, la temperatura massima sarà di 29 gradi (31 quella percepita) mentre alle ore 8 sarà di 26 gradi. Domani, rispetto ai 36 gradi odierni, già si scenderà a 31 gradi (34 percepita). Sia domani che mercoledì in base al bollettino ministeriale Pescara avrà il bollino verde con allerta zero che indica condizioni meteorologiche non a rischio per la slaute della popolazione.

Un miglioramento delle condizioni relative all'afa viene indicato anche dalle previsioni elaborate da 3bmeteo.it che segnala un abbassamento delle temperature per almeno 3 giorni salvo poi avere una nuova risalita nel prossimo fine settimana.