Meteo, persiste la cappa africana: caldo in intensificazione nei prossimi giorni

Caldo africano e afa per diversi giorni anche in Abruzzo con punte prossime ai 40 gradi.

A indicarlo sono le previsioni elaborate da Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

«L’anticiclone nord africano», dice Mazzoleni, «tornerà a rinforzarsi nei prossimi giorni sull’Italia, specie centro meridionale, con una nuova impennata delle temperature, mentre il Nord verrà ancora colpito da rovesci e temporali, anche intensi».

Per domani, mercoledì 7 luglio, è previsto l'apice dell'anticiclone africano con tempo stabile e in prevalenza assolato nella nostra regione. Cieli tuttavia a tratti foschi e "sporcati" dal passaggio di nubi medio-alte specie in serata. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso sull'entroterra, dove si potranno raggiungere picchi di 36-38 gradi, diversi gradi in meno lungo le coste ma con afa alle stelle. Venti fino a moderati di brezza, con rinforzi pomeridiani tra Est e Sudest lungo le coste e la fascia subappenninica, da Sudovest sui settori interni. Mare poco mosso o localmente mosso.