Caldo africano e afa in aumento per i prossimi giorni in diverse città: le previsioni meteo

Entra nel vivo l'ondata di caldo africano che sta investendo gran parte dell'Italia in questa terza decade di agosto. In base alle previsioni di Edoardo Ferrara di 3bmeteo , infatti, nei prossimi giorni soprattutto al centronord e in alcune zone del sud ci sarà un'ulteriore intensificazione dell'anticiclone che porterà a un aumento delle temperature e dei tassi d'umidità. In alcune città si potranno sfiorare i 40 gradi all'ombra. Anche se l'Abruzzo e Pescara saranno risparmiate da questo picco e dunque il caldo sarà ancora presente per i prossimi giorni, ma non ci sarà l'impennata prevista in altre località.

"Previste temperature massime in genere comprese tra 35 e 38°C ma con qualche picco localmente prossimo ai 39-40°C non escluso su Pianura Padana occidentale, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche grado in meno tra Marche e Abruzzo complici venti da Nordest ma con afa alle stelle;afa che si farà sentire in modo deciso anche sulla pianura padana, aumentando la percezione del caldo.Di fatto per il Nord Italia, che fino a ora era stato sostanzialmente risparmiato, si tratterà dell'ondata di caldo più intensa dell'estate 2023.”