Torna il maltempo sull'Abruzzo, la settimana inizia con un'allerta meteo per temporali

Nuova allerta meteo sull'Abruzzo all'inizio della settimana. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

In particolare, dal pomeriggio-sera di oggi (domenica 10 marzo) e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull'Abruzzo.

Secondo i meteorologi di 3bMeteo, una circolazione depressionaria si approfondisce sull'Abruzzo, determinando molte nubi sin dal mattino di domani (lunedì 11 marzo), con piogge in arrivo pomeridiano e in intensificazione serale. Nello specifico, sui litorali si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle subappenninche ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sui massicci centrali, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata; sull'Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1650 metri. Mare molto mosso.

A Chieti, stando alle previsioni di 3bMeteo, a Chieti domani ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite: sono previsti 10 millimetri di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1.815m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest.