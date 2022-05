Torna il Salone dello Studente 2022 a Pescara, l’evento dedicato ai maturandi

Torna il Salone dello Studente 2022 a Pescara con due giornate – 4 e 5 maggio – ricche di eventi e possibilità. L’evento è dedicato agli studenti maturandi che devono individuare il proprio percorso post scuole superiori. Il Salone dello Studente si svolgerà nuovamente in presenza, dopo due anni di pandemia e di edizioni online. Sarà ospitato negli spazi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti-Pescara (via O. Pomilio, Chieti), ente che collabora alla realizzazione del Salone da diverse edizioni.

“La ripresa dell’economia”, commenta il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever, “non può prescindere dalla formazione e dall’orientamento. Diventa prioritaria, in linea con quanto accade a livello nazionale, la crescita delle competenze green e digitali in grado di supportare la ripresa della grande industria, cuore pulsante dell’Abruzzo”.

Programma del Salone dello Studente 2022

Al Salone dello Studente di Chieti-Pescara è forte la presenza delle realtà del territorio, con tutti e 3 gli atenei abruzzesi: Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Teramo. Ci saranno anche gli ITS del territorio (ITS Moda Pescara, l’Abruzzo Green Academy - Itsee L’Aquila, ITS M.O.S.T. di Ortona, ITS Academy Sistema Meccanica di Lanciano), l’Istituto Infobasic di Pescara. E in più gli stand di università, accademie, scuole di alta formazione nazionali e internazionali. Numerosi gli incontri: presentazioni di offerte formative, l’esperienza Erasmus, gli scenari del mondo del lavoro e della crescita in digitale.



Tra gli appuntamenti, il Focus Esame di maturità 2022 (4 maggio, 11.15), uno spazio di confronto nel quale saranno spiegate le novità dell’esame e si forniranno ai ragazzi consigli su come affrontarlo al meglio. Oltre a studenti, docenti e dirigenti del Liceo Marconi di Pescara, ad animare l’incontro interverranno Maria Cristina De Nicola, dirigente USR Abruzzo e Sergio Bettini, psicologo dell’orientamento.



Ricco anche il panel degli incontri organizzati dalla Camera di Commercio Chieti Pescara: Dopo il diploma? Aderisci a Crescere in Digitale: formazione e tirocini formativi in azienda retribuiti con Lisa Di Bello e Lorenzo Ruggiero, Digital Promoter Punto Impresa Digitale della camera di Commercio Chieti Pescara (4 maggio, ore 9.15, e giovedì 5 maggio, ore 11.15); Il patrimonio digitale della cultura, delle arti e della formazione umanistica (giovedì 5 maggio, ore 9.15), con Carmine Marinucci, presidente dell’Associazione Internazionale DiCultHer, Laura D’Ambrosio, dirigente scolastico IC Nereto Sant’Omero e IC Alba Adriatica, Filomena Ferrara, IBM Italia, Gianluca De Santis, Responsabile Ufficio digitalizzazione, sviluppo alle imprese e orientamento al lavoro CCIAA di Chieti-Pescara.



Oltre al percorso tra gli stand di università, scuole e accademie, tutti i giorni saranno in programma simulazioni dei test d’ammissione (Medicina, Ingegneria, Economia), colloqui individuali di orientamento, con un pool di psicologi e counselor a disposizione degli studenti a cura di Aspic e test attitudinali.

Come partecipare

La partecipazione al Salone è gratuita, basta iscriversi sulla piattaforma. Per accedere agli spazi sarà obbligatorio mostrare il biglietto d’ingresso personale. L’evento sarà accessibile, previa iscrizione, a uno o più giorni dalle 8.30 alle 13.30. In conformità a quanto prescritto dai vigenti provvedimenti legislativi, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di “Super Green Pass” ovvero avere almeno uno dei requisiti specificati: certificato di avvenuta vaccinazione; certificato di guarigione dall’infezione Covid-19 entro i 6 mesi precedenti. All’ingresso sarà richiesto l’obbligo di mascherina FFP2. Gli spazi saranno organizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti.