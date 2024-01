In partenza un nuovo corso per diventare operatore funebre

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al nuovo corso di formazione per diventare operatore funebre necroforo.

Il corso è riconosciuto dalla regione Abruzzo e promosso da Focus Formazione.

L’operatore funebre/necroforo svolge le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre come da normativa vigente. Il corso, pertanto, intende formare operatori in grado di occuparsi della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti fino al momento delle esequie.

Per l’accesso al corso sono richiesti l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e Il compimento della maggiore età o l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale.

Per i cittadini stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue da verificare in sede di selezione, laddove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

Per i cittadini extracomunitari è necessario il possesso di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o la dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero deve allegare alla domanda di iscrizione la dichiarazione di valore o documento equipollente corrispondente che attesti il livello scolarizzazione

Il corso, che inizierà il prossimo 4 marzo 2024, avrà una durata di 44 ore, di cui 36 di teoria e 8 di stage; frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo.

Al termine si otterrà un attestato di profitto regionale e ci sarà la possibilità di inserimento lavorativo immediato.

In caso di iscrizione, è possibile procedere al pagamento rateale del corso.