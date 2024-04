Arriva la prima edizione del corso per amministratori e per il personale amministrativo di cooperative lanciato da Confcooperative Abruzzo.Un percorso formativo che consiste in un ciclo di incontri per analizzare e approfondire tutti gli aspetti più rilevanti che riguardano la gestione e l’amministrazione di una cooperativa.

Il programma complessivo ha una durata di 24 ore, suddivise in 6 incontri da 4 ore, che si terranno tutti i venerdì dalle 14,30. Le attività inizieranno il 17 maggio prossimo, per concludersi il 18 giugno, mentre il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 19 aprile prossimo. Gli incontri si terranno presso il centro di formazione Forbotika srl, a Pescara, in via Spaventa n. 62.

I temi affrontati nel corso degli incontri sono molteplici e organizzati per moduli. Si partirà dalla complessità della società cooperativa, tra inquadramento giuridico, princìpi e normativa di riferimento, per poi entrare nel dettaglio dell’assetto, con l’approfondimento della figura del socio e degli organi sociali. Spazio poi ad aspetti centrali relativi all’amministrazione nel suo complesso: contabilità e bilancio, stato patrimoniale e conto economico, magazzino, fiscalità e Iva. Focus ad hoc saranno dedicati a gestione dei crediti, contenzioso e copertura dei rischi d’impresa, finanza d’impresa nella cooperazione, vigilanza, crisi e insolvenza della cooperativa, criticità strutturali e revisione.

“La formazione di chi amministra le cooperative è al centro del nostro programma operativo – afferma Antonio Marascia presidente di Confcooperative Abruzzo – Questa è la prima edizione di un percorso su cui vogliamo puntare. Accrescere le competenze e le conoscenze di cooperatrici e cooperatori significa rendere le nostre cooperative sempre più al passo con i tempi, pronte ad affrontare le sfide odierne”.

Per ulteriori informazioni e per la modulistica d’iscrizione è possibile visitare il sito della confederazione, www.abruzzo.confcooperative.it, oppure contattare gli uffici regionali 085.4511249 o abruzzo@confcooperative.it