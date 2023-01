Fondi per la digitalizzazione scolastica: a Pescara ne spettano 5,85 milioni di euro

Alla città di Pescara spettano 5,85milioni di euro dei 46 messi a disposizione dal fondo Pnrr e destinati al piano Scuola 4.0 riguardante la digitalizzazione scolastica. Saranno oltre 200 le scuole in Abruzzo a beneficiare di questo importante fondo, ma i progetti devono ancora essere presentati dai vari istituti. Difatti non sono stati ancora redatti per poi essere vagliati da commissioni e uffici ministeriali. Si paventa la possibilità che molti progetti non saranno affatto presentati per mancanza di personale scolastico dedicato. Lo fa notare l’ultimo approfondimento di Abruzzo Openpolis, all’interno del quale si scopre anche che la ripartizione dei fondi non tiene conto del reale fabbisogno delle scuole.

Oltre a Pescara, nella nostra provincia ci saranno altri Comuni che beneficeranno dei fondi del Pnrr, in particolar modo Montesilvano, a cui saranno destinati 1,47 milioni di euro.

Nello specifico, le città che riceveranno più fondi saranno: Pescara (5,85 milioni), Teramo (3,1 milioni), Chieti (2,86 milioni), Avezzano con 2,82 milioni e L’Aquila con 2,62 milioni. Seguono Lanciano (2,17 milioni), Vasto (2,07), Montesilvano (1,47), Sulmona (1,25), Roseto degli Abruzzi (1,22) e Giulianova (1,1).

A questo link la mappa dei Comuni che riceveranno i fondi del Pnrr per il piano Scuola 4.0.

Cos’è Scuola 4.0?

Scuola 4.0 è un piano che prevede la possibilità di usufruire di dispositivi digitali per migliorare il sistema educativo italiano.

L’Abruzzo soffre, sul fronte della digitalizzazione, gravi carenze. Il piano è stato adottato con un decreto del ministero dell’istruzione lo scorso giugno. Questo atto fornisce una serie di indicazioni pratiche per il raggiungimento degli obiettivi finanziati dal Pnrr, attraverso la misura denominata “Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori”.

Il fine di questo investimento è quello di accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule scolastiche in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali.