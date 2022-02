Con il Psr corsi formativi anche per chi vuole coltivare la canapa light e prodotti vegan

Non solo corsi tradizionali per i giovani al primo insediamento che devono ottenere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap), ma anche innovativi, per chi vuole coltivare e lavorare la canapa light o coltivare e trasformare prodotti per l'alimentazione vegan e gluten free: la formazione in Abruzzo strizza l'occhio anche all'innovazione con l'avviso pubblico di formazione pubblicato oggi sul portale Sian nell'ambito del Psr (Piano di sviluppo rurale) e rivolto agli organismi di formazione regionali accreditati. Organismi di formazione che, una volta raccolte le adesioni ai bandi che pubblicheranno per i voucher formativi, potranno avviare tutti i corsi previsti dalla misura varata.

Lo annuncia il vicepresidente della Giunta regionale e assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente che la definisce un'offerta “davvero completa” che dimostra “l’impegno della Regione Abruzzo verso la promozione ed il trasferimento delle conoscenze tecnico-gestionali ed il rafforzamento delle competenze degli operatori agricoli e forestali”. L’avviso rimarrà aperto per dodici mesi e scadrà l’8 febbraio 2023. I voucher coprono il 100 per cento del costo dei corsi di formazione, con importi di 1.150 euro oppure di 1.700 a seconda della tipologia e della focus area di riferimento. Oltre alle possibilità già citate, nel catalogo ci sono anche corsi per il conseguimento o il rinnovo del certificato di abilitazione all'utilizzo dei fitofarmaci, per la diversificazione e multifunzionalità dell'azienda agraria, le nuove frontiere del web marketing in agricoltura, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'efficientamento idrico ed energetico delle imprese.

“Perché ogni azione abbia successo c’è bisogno che funzionino e siano coordinate tutte le componenti - commenta Imprudente -, in tal senso, rivolgo un forte invito a tutti i destinatari di voucher formativi ad inoltrare formale domanda di adesione ai corsi presso gli organismi di formazione professionale accreditati ed inseriti sul catalogo dell’offerta, ciò al fine di cogliere questa ulteriore importante opportunità che va nella direzione dell’accrescimento delle proprie competenze tecnico-professionali e lo sviluppo delle capacità di resilienza rispetto alle perturbazioni economiche ed ambientali che in questo momento storico interessano il settore agricolo e forestale”. Le risorse sono contenute nel Programma di sviluppo rurale 2014/2020,miisura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”-sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”.