Tra spettacoli e appuntamenti in famiglia: la guida agli eventi del fine settimana di Pasqua

Di solito la Pasqua si trascorre in famiglia o comunque tra le persone amate. Ma è comunque sempre possibile ritagliarsi qualche momento da concedersi da solo, in coppia o in famiglia per prendere parte a uno dei tanti eventi organizzati in città e dintorni. C’è una bella scelta tra spettacoli, fiere e mostre e tanto altro ancora. Inoltre sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA. Da Montesilvano alla conquista di altre località per omaggiare i grandi successi e non solo di Eros Ramazzotti. Questa è l’avventura della prima tribute band abruzzese Se bastasse una canzone dedicata all’artista romano.

TEATRO. L’attesa è finita, il comico Enrico Brignano arriva finalmente a Pescara, venerdì 29 marzo, con il suo spettacolo “Ma… diamoci del tu!”. Ironico e unico, Brignano sarà in scena al Pala Giovanni Paolo II questo fine settimana.

MANIFESTAZIONI. A Pasqua torna una storica manifestazione, ossia la rappresentazione de “Lu Bbongiorne”, giunta alla 24esima edizione. Come sempre in scena a Pianella, la manifestazione prevede uno corteo storico con personaggi tra storia e leggenda, carri e rappresentazioni teatrali.

PASQUA RELIGIOSA. Gli eventi religiosi saranno quelli che domineranno il weekend pasquale in Abruzzo. SI va dalla musica sacra e le due processioni, in programma a Loreto Aprutino, agli ultimi appuntamenti con la Settimana Santa con il monsignor Valentinetti a Pescara e con i momenti di raccoglimento nella parrocchia Madonna del Fuoco.