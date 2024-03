Parte da Montesilvano il tour della prima tribute band abruzzese di Eros Ramazzotti

A quanto pare è la prima tribute band di Eros Ramazzotti in Abruzz e il suo esordio lo farà venerdì 29 marzo al Lowengrube di Montesilvano in via Verrotti. La prima tappa di un vero e proprio tour quello che vedrà la band composta da sei elementi (Adamo Crocetta, DoloresValecchi, Claudio Carchesio, Dario Carchesio, Matteo Rosetti e Mario Verna) salire sul palco. “Se bastasse una canzone”, ispirato al titolo di una delle canzoni più famose di Ramazzotti, è infatti il nome del progetto che porterà il gruppo in giro per tutto l'Abruzzo.

“Una data zero da non perdere – dichiara Adamo frontman della band -. Siamo super carichi e speriamo che tutti gli appassionati di Eros verranno a scatenarsi con noi anche tutti quelli che magari non possono andare ad un concerto per diversi motivi. Siamo contenti di essere primi in Abruzzo con una band totalmente live a suonare un repertorio esclusivamente dedicato ad Eros Ramazzotti”.