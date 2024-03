Musica sacra e due processioni a Loreto Aprutino per il venerdì santo

Anche a Loreto Aprutino il venerdì santo, 29 marzo, sarà ricco di appuntamenti religiosi e di musica sacra. Due le processioni previste, quella della Vergine addolorata e quella del Cristo Morto. La processione del Cristo Morto seguirà il percorso via del Baio, via degli Aquino, via Vittorio Veneto, via dei Normanni, salita Sant’Antonio, via Martiri Pennesi, via Diana, salita Montelauro, largo Unità d'Italia e salita San Pietro. Le suddette vie saranno interessate da divieto di sosta dalle ore 14 alle ore 23 e da divieto temporaneo di transito veicolare dalle ore 19 alle ore 21.

La processione della Vergine addolorata partirà invece dalla chiesa della Madonna del Carmine seguendo via Cappuccini, via Vittorio Veneto, via degli Aquino e via del Baio. Nelle suddette vie comunali sarà introdotto il divieto temporaneo di transito veicolare dalle ore 17:30 alle ore 18:30.

Prevista anche la presenza in piazza Garibaldi del Gran concerto bandistico Città di Ailano, alle 9,30 e alle 16,00 mentre nella chiesa di San Pietro Apostolo alle 19 e dopo le 20,30 ci sarà l'esecuzione del Miserere di Nicola Hansalik Samale.