Cosa fare a Pescara e dintorni nel weekend di Natale: la guida agli eventi

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 23 al 25 dicembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti del fine settimana di Natale. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Al Loft 128 di Spoltore domenica ci sono i Kom per il 20° "Natale di Vasco". Nello stesso giorno, in piazza Le Laudi, si rinnova la tradizione del presepe sul mare. All'Aurum, invece, per gli amanti del "mangia-e-bevi" è da non perdere la fiera degli oli Evo "Viva l'oliva!".

La cantautrice pescarese Miriam Ricordi presenta allo Scumm il suo ultimo album “Cibo e sesso”. Al Circus c'è "Mille volte grazie", live benefico per il Covid hospital con l'orchestra Moscufo & Friends, Giò Di Tonno e Piero Mazzocchetti. Ci sono, poi, gli eventi di Natale a Cepagatti, a Montesilvano e a Spoltore.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Spoltore si tengono un'antologica di Aldo Laurenti e una fotografica intitolata "Note di luce". Alla Fondazione Brigata Maiella è visitabile "Un altro viaggio in Italia. Luoghi, storia e memorie della seconda guerra mondiale". A Popoli è ammirabile "La Grande Guerra nella cartografia satirica europea". A Ceravento, infine, fino a venerdì ci si può immergere negli "Psicogiardini" di Andrea Serio.