Anche a Spoltore si accende il Natale: tante le iniziative in occasione delle festività

Si chiama "Natale a Spoltore" il cartellone degli eventi previsti a Spoltore per le feste. Novità di quest'anno è la decisione di trasformare il centro storico in un palcoscenico con attrazioni itineranti lungo le vie cittadine, spettacoli di bolle di sapone e magia, trampolieri, un trenino, personaggi alati, asinelli, una banda di Babbi Natale. Inoltre le tradizioni del presepe e degli zampognari, cori gospel, burattini. Ogni pomeriggio ci sarà qualcosa di particolare da vedere. E poi stand gastronomici per prendere e portare via, degustazioni, il villaggio di Babbo Natale in piazza d'Albenzio: si inizia l'8 dicembre alle 17, con l'accensione degli alberi di Natale al Belvedere Gaist e alle 19 in Piazza Di Marzio, per continuare fino al 6 gennaio nei fine settimana (9-10-11 dicembre; 16-17-18 dicembre; 21-22-23 dicembre; 4-5-6 gennaio).

Cuore del "Natale a Spoltore" è la Pro Loco Terra dei 5 Borghi, che ha lavorato per creare un grande contenitore dedicato alle festività sulla traccia di "Magi e Mercanti". La manifestazione in totale durerà 13 giorni, tra tombolate (9-16-22 nella Soms) visite guidate (Spoltore Nascosta: 10-17-22 dicembre e 5 gennaio), i mercatini dell'artigianato. L'obiettivo con i mercatini è stato quello di esaltare la scenografia del centro storico: scartata la formula del gazebo, comune in eventi simili, si è deciso di utilizzare, come per Dimore e l'ultimo Ensemble, gli spazi privati.

Il mercatino ha ricevuto circa 200 domande di partecipazione: sono stati selezionati 40 artigiani in base a tipologia e qualità. Nei vari spazi gli espositori si alterneranno, così i visitatori che torneranno più volte troveranno sempre nuove proposte. Degli esperti cureranno laboratori nella biblioteca comunale, dedicati a bambini e adulti. Il concorso dedicato ai presepi, alla seconda edizione, chiede di condividere il momento familiare del presepe con gli altri: per questo si è chiesto di realizzarlo dietro una finestra, in un fondaco, all'angolo di una strada.

Spazio anche all'arte con Le Puteche a cura di Maria Jenie Rossi, la mostra fotografica "Note di Luce nell'ambito di Spoltore Città della Fotografia (nata da una convenzione con la Fiaf), l'esposizione dedicata ad Aldo Laurenti a cura di Francesco Buzzetti e Maria Grazia Controguerra. L'associazione "I colori del territorio", infine, organizzerà la Novena di Natale: un gruppetto di persone che attraversa il paese accompagnando con le zampogne i canti natalizi, interagendo con residenti e passanti.