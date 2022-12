Anche Cepagatti celebra la magia del Natale: il programma con tutti gli appuntamenti

Il Comune di Cepagatti celebra il Natale con tante iniziative per grandi e piccini. A presentare il calendario degli eventi natalizi il vice sindaco Annalisa Palozzo, delegata agli eventi e manifestazioni. "Come nostra consuetudine abbiamo deciso di svolgere gli eventi natalizi non solo nel centro di Cepagatti ma anche nelle frazioni del territorio. Allo stesso modo le luminarie natalizie sono installate nel centro ma anche in tutte le frazioni per diffondere ovunque il calore del Natale", spiega Palozzo. L'8 dicembre alle ore 19 si darà il via alle iniziative con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Schuman, tra le vetrine del centro addobbate a festa dai commercianti con alberelli e Schiaccianoci.

Domenica 11 dicembre, nel parco di Villanova, alle ore 10 arriverà Babbo Natale con tante sorprese per i più piccini, mentre alle ore 15.30 ci sarà il musical natalizio "Favolando" con i personaggi Disney. Per tutto il giorno sarà presente il mercatino con la partecipazione delle scuole del territorio.

Sabato 17 dicembre (intera giornata) e domenica 18 (dal pomeriggio) ci sarà il villaggio di Natale a Cepagatti, mercatino di Natale con tantissimi espositori in via Roma e per tutto il centro storico e tanti spettacoli e iniziative.

Sabato 17 dicembre dalle ore 10 fino a sera ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, gli zampognari, il djset del dj Manuel, alle ore 18.30 lo spettacolo del Coro Polifonico di Pescara e alle ore 20 il concerto di Natale con l'associazione Blue Notes e il sassofonista Tolloso. Domenica 18 dicembre alle ore 16 spettacolo del Mago Ivo, alle ore 17.30 Christmas Parade con la Banda di Babbo Natale, alle ore 20 spettacolo musicale jazz.

Sarà possibile inoltre per entrambi i giorni (17 e 18 dicembre) gustare castagne e vin brulé e i migliori prodotti locali, ascoltare letture e assistere alle esibizioni di tanti talenti locali. Il 24 dicembre alle ore 10 Babbo Natale con la sua slitta arriverà a Villareia; sarà presente il mercatino delle scuole del territorio. Il 6 gennaio la Befana arriverà a Cepagatti con tante sorprese per i bambini.