Babbo Natale arriverà dal fiume Pescara con la barca a remi il 24 dicembre

Per la prima volta a Pescara Babbo Natale arriva dal fiume in barca a remi per consegnare i regali ai bambini.

Questa l'originale iniziativa dell’assessore al Mare e al Fiume, Nicoletta Di Nisio per la gioia dei più piccoli.

L'appuntamento è alle ore 18 di sabato 24 dicembre sulla banchina sud del porto canale (circolo nautico “Porto Antico”).

Ad attendere l’anziano signore dalla lunga barba bianca e vestito in giacca, pantaloni e cappello rossi, ci saranno sicuramente tanti bambini festanti. L'assessore Di Nisio ha voluto allargare al corso d’acqua che offre il nome alla città il programma di eventi che caratterizzano nel capoluogo le giornate natalizie. Il punto d’approdo, provenendo dal mare, è fissato nel circolo nautico Porto Antico del presidente Pino Di Persio, nei pressi del ponte Risorgimento, con accesso da piazza Unione e suggerimento di parcheggio sulla golena sud. Nella circostanza si terrà un momento di intrattenimento presentato da Claudia Gentile e musiche curate da dj Sandy.

«Questa iniziativa», dice l’assessore Nicoletta di Nisio, «come altre che in questi anni abbiamo messo in campo per la valorizzazione culturale ed economica del fiume Pescara, esprime la volontà dell’amministrazione di rendere sempre più il corso d’acqua della città elemento identitario del territorio e della sua popolazione. Invitiamo quindi tutti i bambini a partecipare e ad accogliere Babbo Natale che sicuramente dispenserà dolci a tutti i suoi piccoli amici. È il nostro modo di augurare buone feste!».

La manifestazione, oltreché dall’amministrazione comunale, è patrocinata dalla federazione italiana canottaggio a sedile fisso (Ficsf).