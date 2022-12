Al Loft 128 di Spoltore il 20° Natale di Vasco con i Kom

Prezzo non disponibile

Sarà ancora il Loft 128 di Spoltore a ospitare il Natale di Vasco con la tribute band dei Kom, capitanata da Mirco Salerni. Per il 20° anno consecutivo (interrotto solo nel 2020 a causa della pandemia) il gruppo torna ad omaggiare Vasco Rossi, per la gioia dei suoi innumerevoli fan provenienti da tutto il territorio nazionale. Il live sarà aperto da Tech M4st3r.

Nel 2000, tra le mura dell'indimenticabile e storico locale del "Mister Foggy", nasce con "La Combriccola del Blasco" uno degli appuntamenti più attesi dell'anno da tutti i fan del Vasco nazionale: il Natale di Vasco. Mirco Salerni porta ogni anno l'appuntamento solo nei migliori locali, facendo sentire i fan come a un vero concerto. Anno dopo anno l'evento fa sempre più rumore, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori.

Nel 2014, un anno dopo la nascita dei Kom, il Natale di Vasco approda al Loft 128, che ne fa un suo evento esclusivo. Come d'abitudine, anche quest'anno verrà presentata la nuova scaletta che accompagnerà i Kom per tutto il 2023. Le sorprese, però, non finiscono qui: oltre alla nuova scaletta ci saranno ospiti e sorprese che lasceranno i fan senza fiato.

Non mancherà, ad esempio, un omaggio allo storico batterista Davide Rovinelli, scomparso di recente: "Grazie alla tecnologia - spiegano i Kom - porteremo Davide sul palco e sarà lui a suonare "Gli angeli" con noi. Un collegamento tra terra e cielo che vi regalerà un momento di forte impatto emozionale. Ad un certo punto del concerto il nostro batterista Nico si alzerà per dare spazio a Davide. Siamo certi che la sua anima accetterà il nostro invito perchè, prima di lasciarci, aveva esternato più volte il desiderio di tornare a suonare con i Kom".