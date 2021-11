Vincenzo Olivieri in scena a Città Sant'Angelo con il suo spettacolo “Non è mai troppo Abruzzo”

Indirizzo non disponibile

Si intitola "Non è mai troppo Abruzzo" ed è il nuovo show di Vincenzo Olivieri: la piéce sarà in scena domenica 21 novembre al teatro comunale di Città Sant'Angelo per la rassegna "Accendiamo il Medioevo". Una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo.

Si tratta di una lezione-spettacolo sulle origini dell’Abruzzo attraverso la “lingua”, la geografia, la storia, la cultura, gli usi e i costumi che la modernità ha modificato facendone perdere di vista l’importanza e l’influenza che hanno avuto sulle popolazioni che ne hanno abitato i territori. Ingresso libero, obbligatorio esibire il green pass.