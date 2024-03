Appuntamento con il teatro per bambine e bambini al Flaiano con la Compagnia Proscenio Teatro di Fermo

La Favola delle Nuvole e del Profumo è il titolo dello spettacolo per bambine e bambini che andrà in scena al Flaiano domenica 3 marzo e lunedì 4 marzo. L’evento fa parte della rassegna Tutt? a Teatro! con le Scuole e le Famiglie (novembre – aprile 2023-24), XXIV stagione di teatro per ragazzi.

Il nuovo appuntamento, preceduto come sempre dai Racconti a Teatro, narrazioni a tema a cura del Florian Metateatro, arriva all’Auditorium Flaiano di Pescara la compagnia Proscenio Teatro di Fermo.

Lo spettacolo La Favola delle Nuvole e del Profumo è a firma di Marco Renzi, con Enrico Verdicchio e Roberto Rossetti, le musiche originali di Marco Pierini, i pupazzi di Lucrezia Tritone.

Una favola moderna, un contributo al grande mare dei racconti.

Un lavoro dove l’arte dell’attore si intreccia con quella dei pupazzi, dove si parla di argomenti di grandissima attualità con un linguaggio adatto alle nuove generazioni, pervaso da ottimismo e voglia di impegnarsi sempre all'insegna del divertimento e della partecipazione.

Si parla del più grande “trasloco”, quello dell’intero genere umano, che un giorno fu costretto a fare “armi e bagagli” per sopravvivere, perché una fitta coltre di nebbia scesa era sulla terra, diversa da tutte le altre, maleodorante e vischiosa, una nebbia che non se n'è più andata.

È la storia di come l’umanità sfrattata sia riuscita a trovare nuova vita nel cielo, di miliardi di piattaforme sorrette da palloni salite in fretta e furia sopra la nebbia, lassù, dove l’aria era ancora respirabile e il sole risplendeva; un mondo parallelo interamente sorretto da palloni, dell’incredibile vita appesa, delle sue regole, delle nuove abitudini quotidiane.

È anche la storia dell’amicizia tra un uomo e una cicogna, della loro fortissima voglia di riscatto per rimediare agli errori commessi, di un incredibile viaggio alle origini della vita, fino al nido del genere umano, un magico luogo da dove partono tutti i piccoli per andare a nascere nelle loro famiglie.

È il racconto dello stralunato tentativo di dar corso a un'umanità davvero diversa, che si batta per avere una terra sotto i piedi, un prato dove correre, un cielo dove sognare e che consideri la salvaguardia del pianeta un bene assoluto e primario.